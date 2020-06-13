Северян попросили воздержаться от пикников из-за высокой пожарной опасности в регионе

11-15 июня в Заполярье ожидаются 4-й и 5-й классы пожарной опасности. Спасатели настаивают на том, чтобы северяне не соблазнились походами в лес на пикники и рыбалку.



В Апатитах, Кировске сейчас 4-й класс пожарной опасности, в Печенгском, Ловозерском, Ковдорском, Терском и Кандалакшском районах, Полярных Зорях, Мурманске, Оленегорске и Мончегорске он наступит завтра.



В связи со сложившейся обстановкой, Министерство природных ресурсов региона вводит ограничения на пребывание граждан в лесах и запрещает въезд на их территорию транспортных средств. Также запрещается проведение в лесах некоторых видов заготовительных работ, так как даже икра от автоматических инструментов может стать источником пожара.



Напомним, что режим самоизоляции еще полностью не отменен, поэтому людям рекомендуют составиться дома, и тем более, не выезжать в леса. Многие сейчас пользуются выходными днями для поездки на природу, чем создают опасность для себя, окружающих и природы.