В Сыктывкаре перенесут причал теплохода

Республика Коми >> Общество >> 15.06.2020

Пристань для теплоходов в Сыктывкаре пришлось переместить, что вызвано обмелением р. Вычегды. Теперь причаливать судам стало сложнее, и всегда есть вероятность того, что пассажирский теплоход «Усть-Сысольск» сядет на мель на переправе.

Новый причал обустроят на песчаной косе напротив Седкыркеща. Здесь будет находиться дебаркадер, деревянные тротуары до берега, протяженностью 250 м. К новому причалу теплоход может подойти уже сегодня в 18:00.

Обмеление реки – огромная экологическая проблема для региона, которую пока никто не решает. Из-за обмеления уже пришлось перенести причал. Это вылилось в затруднение грузопассажирских перевозок, так как суда вынуждены передвигаться только по судоходному фарватеру гуськом, а это увеличивает время следования.

Новый причал частично решит эту проблему, сократит время в пути, а жители поселков будут быстрее добираться до места посадки. Паромы «Дорожник-19» и «Парма»  будут двигаться на постоянные причалы со стороны Алешино и Седкыркеща, как это было ранее.





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