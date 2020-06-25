Ремонтом «Обелиска Севера» в Архангельске займутся региональные власти

Архангельская область >> Общество >> 25.06.2020

На последней сессии Гордумы Архангельска депутаты проголосовали за передачу  памятника в собственность области. Теперь  за состояние «Обелиска Севера» будут отвечать региональные власти.

На благоустройство зоны у центра потратят 10 млн руб.

Монумент «Обелиск Севера» был построен в 1930 г. Он ознаменовал начало новой полосы истории в развитии Северного края. Но долгое время обелиск старел и ветшал, восстановлением никто не занимался, что привело монумент к его ветхому состоянию. Он огорожен сигнальной лентой и небезопасен для людей.

Руководство региона выразило желание отреставрировать обелиск. Замглавы Архангельска по вопросам экономразвития и финансам Д. Шапошников сообщил, что правительству региона уже предоставили соответствующую проектно-сметную документацию.

Гордума передала в региональную собственность и памятник «Танк ИС-3М», установленный рядом с центром «Патриот». На  его территории будет проведено благоустройство и организована Аллея славы. В ее единый комплекс войдет и танк.





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