Ремонтом «Обелиска Севера» в Архангельске займутся региональные власти

На последней сессии Гордумы Архангельска депутаты проголосовали за передачу памятника в собственность области. Теперь за состояние «Обелиска Севера» будут отвечать региональные власти.



На благоустройство зоны у центра потратят 10 млн руб.



Монумент «Обелиск Севера» был построен в 1930 г. Он ознаменовал начало новой полосы истории в развитии Северного края. Но долгое время обелиск старел и ветшал, восстановлением никто не занимался, что привело монумент к его ветхому состоянию. Он огорожен сигнальной лентой и небезопасен для людей.



Руководство региона выразило желание отреставрировать обелиск. Замглавы Архангельска по вопросам экономразвития и финансам Д. Шапошников сообщил, что правительству региона уже предоставили соответствующую проектно-сметную документацию.



Гордума передала в региональную собственность и памятник «Танк ИС-3М», установленный рядом с центром «Патриот». На его территории будет проведено благоустройство и организована Аллея славы. В ее единый комплекс войдет и танк.