В Архангельске посадили 75 сиреней у Соловецкого камня

Архангельская область >> Общество >> 25.06.2020

В администрации Архангельска рассказали, что вчера 75 саженцев сирени были высажены в Ломоносовском парке на углу Обводного канала и пр. Гагарина. Кустарники высажены в рамках акции “Сад Победы”.

50 горожан собрались в парке им. Ломоносова у Соловецкого камня. Также пришли с детьми глава Архангельска И. Годзиш, депутаты, ветераны, активисты женсовета. Все они приняли участие в высаживании сирени, саженцы которой были куплены в питомнике САФУ стройхолдингом «Аквилон Инвест». Саженцы высаживались в рамках компенсационных посадок.

Напомним, что акция «Сад Памяти» всероссийская. В ее рамках высадят 27 млн деревьев в память о погибших в годы ВОв.

Экологическое мероприятие поддержали депутаты, в том числе В. Сырова, председатель Гордумы. «РВК-Архангельск» оказала помощь в предоставлении воды, организационную часть на себя взяла администрация Октябрьского округа.

Удивляет тот факт, что сирень уже месяц как отцвела, и в середине лета ее высаживать нельзя. Обычно высаживанием занимаются весной. Горожане не увидели в этой патриотической акции никакого здравого смысла!





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