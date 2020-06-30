Центр паллиативной помощи в Карелии откроется через неделю

В одном помещении центра уже открыли часовню в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица». Республиканский центр паллиативной помощи готов к работе. Уход за терминальными больными находится на особом внимании, поскольку каждый человек достоин спокойного ухода из жизни без страданий, с адекватным обезболиванием, без отягощения близких и родственников. Все понимают метафизическое наполнение врачевания, для чего в республике и развивается паллиативная помощь.

Часовня Центру необходима, так как в подобных учреждениях люди сталкиваются с неизлечимыми болезнями. У них обязательно должны быть локации для уединения, возможности получить поддержку священнослужителя.



Минздрав Карелии заключил соглашение о сотрудничестве с епархией РПЦ. Подписание состоялось после освящения часовни в Центре паллиативной медпомощи. Карельский митрополит Константин вручил министру здравоохранения региона М. Охлопкову икону Афанасия Сяндемского. Это дар часовне. Министр наградил архиерея грамотой Минздрава Карелии.



Документ о сотрудничестве предусматривает оказание помощи в подготовке кадров, проведение работы в области распространения информации о здоровом образе жизни, выработку ответственного отношения к донорству крови, профилактике абортов.