Вологжане могут посетить обновленную колокольню Софийского собора

Вологодская область >> Общество >> 05.07.2020

Второй этап реставрации колокольни Софийского собора подошел к концу. Посетить колокольню можно с 10.00 до 17.30.

Обновлены не только интерьеры помещений, но и часовой механизм, который стал открытым, и рекреационная зона у смотровой площадки № 2. По дороге к этой смотровой площадке можно детально рассмотреть весь часовой механизм, который находится в стеклянном коробе и имеет дополнительную иллюминацию. Во время ремонта мастера очистили часовые механизмы, заменили стойки. Эти часы установлены в 1871 г. при перестройке колокольни, поэтому в 2021 г. часы отметят свое 150-летие.

Открыть часы для обзора решили архитекторы-реставраторы и сотрудники «Вологдареставрации», и эту идею одобрил начальник ремонтно-реставрационного отдела О. Соколова. Хотелось сделать часы так, чтобы это было интересно с технической точки зрения. Это было сделать непросто, но решение нашлось. Вокруг часового механизма можно наблюдать крутые лестницы, поэтому не каждый решится подняться на самую высокую смотровую площадку.





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