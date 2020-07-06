В Сыктывкаре из-за пандемии мастер спорта стал доставщиком еды

Республика Коми >> Общество >> 06.07.2020

Пандемия привела к тому, что многие люди потеряли источник дохода и были вынуждены искать новую работу. Многие сыктывкарцы сменили работу и профессию. Например, мастер спорта по плаванию Р. Юсупов стал курьером службы доставки.

Еще в марте закрылся Центральный бассейн, где Юсупов был детским тренером по плаванию. Была нужна новая работа, а также способ поддерживать физическую форму. Это можно было сделать, устроившись курьером. Во-первых, это и физическая нагрузка, во-вторых, заработок.

Теперь Роман работает 4 месяца курьером. Может трудиться по 4-14 часов в сутки. Количество заказов зависит от акций, погоды и количества человек на смене. Особенно много заказов в выходные.

Благодаря тому, что Роман является мастером спорта, он особо не устает. Но он надеется, что спортклубы и бассейны скоро откроются, потому что не понятно, почему людям разрешили ходить в кафе и рестораны, и не разрешают заниматься спортом. Но бассейн пока закрыт, поэтому курьерская карьера тренера по плаванию продолжается.





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