Останки погибшего в войне с нацистами К. Михайлова захоронили в Корткеросском районе
В с. Нившера состоялось мероприятие, посвященное памяти солдата Красной армии К. Михайлова.
Останки Михайлова, смертный медальон с запиской обнаружили 21 июня во время поисковых работ в Новгородской области, где во время ВОв осенью 1941 г. проходили жестокие бои. Константин был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1941 г., а через месяц погиб. Он числился пропавшим без вести 79 лет. У него остались две дочери и жена.
Команда поискового отряда "Северная звезда", состоящая из сотрудников следственного управления, нашла родственников бойца, привезла останки на Родину и организовала торжественное прощание и захоронение останков.
В мероприятии приняли участие сотрудники СУ СК по Коми, представители органов власти, военного комиссариата, организации ветеранов, участники "Юнармии", местные жители. Они поблагодарили поисковиков, отметив, что их работа нужна будущим поколениям, так как без памяти о прошлом будущего нет. Участники почтили минутой молчания память всех погибших в ВОв.
Останки К. Михайлова захоронены на местном кладбище.
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