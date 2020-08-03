В Печенгском районе готовят современную зону отдыха

Мурманская область >> Общество >> 03.08.2020

Популярное у жителей Печенгского района место у Первого моста благоустраивают. Это  пункт концепции развития муниципалитета, которая разработана представителями власти и бизнеса при содействии Кольской ГМК и «Норникеля».

В проект входит обустройство пешеходной зоны, установка освещения, сцены, беседок, спортплощадки, детской площадки, скамеек, биотуалетов, урн. На подъезде оборудуют автомобильную парковку, а прибрежную территорию освободят от машин.

Проектом предусмотрены мусорные площадки, контейнеры, многочисленные урны и система видеонаблюдения.

Райадминистрация Печенгского района проект поддержала. Его включили в муниципальную программу поддержания чистоты и порядка. Поскольку территория на природе, должен быть нанесен минимальный вред экологии. А за чистотой территории будут тщательно следить, в том числе с помощью видеонаблюдения.

При составлении плана проекта были учтены пожелания местных жителей, которые просили сделать удобное место для отдыха на берегу озера и инфраструктурой.





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