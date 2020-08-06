В Вологде появится новый переулок

Вологодская область >> Общество >> 06.08.2020

Славянский переулок длиной 350 м появится в микрорайоне Куролит, где выделены участки земли под частное строительство. Компания «Дорсервис» выиграла аукцион на контракт, и собирается построить двухполюсную дорогу из гравия с 1,5-метровыми асфальтобетонными тротуарами, дорожными знаками, освещением. Это обойдется в 15 млн руб. Деньги выделят из областного и городского бюджетов.

Также в рамках тендера предусмотрено проведение водоотвода по продольным каналам. Под съездами проложат спиралевидные трубы для водоотвода.

По сути, в Вологде появится новая улица, и поскольку она короткая, будет назваться переулком. Полноценную асфальто-бетонную дорогу пока решили не строить, так как переулок будет активно застраиваться, а значат по нему будут передвигаться тяжелые грузовые машины и прочая строительная техника, которая разобьет дорожное покрытие. Гравий на сегодняшний день – лучший вариант для покрытия. Он избавит от грязи, и не навредит легковым автомобилям.

Сроки реализации проекта не называются.





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