На Октябрьском проспекте в Череповце из лужи сделали утиный пруд

Территория детсада № 30 на Октябрьском пр., 80 благоустроена по просьбе местных жителей. Они просили не засыпать постоянно образующуюся здесь огромную лужу. Теперь из нее сдали пруд с утками.



Здесь убрали мусор, территорию вокруг подсыпали, в чем помогли жители ТОС "Радужный". Согласно генплану, здесь стройки не планируют, возможно, здесь появится сквер. Осенью у пруда проведут субботник и установят скамейки.



Недавно к пруду приезжал глава управления архитектуры Череповца А. Аникин. На встречу с ним пришли люди, которые занимались обустройством этой территории совместно с "Спецавтотрансом" и департаментом ЖКХ.



Напомним, что лужа постоянно образовывались в месте строительного котлована. Весной он постоянно наполнялся водой, и все лето не высыхал. Котлован облюбовали утки, так как их здесь кормят горожане. Каждый год они стали возвращаться на это место. В котловане выросло уже несколько поколений уток. Рядом с лужей есть рощица, где много гнезд. О благоустройстве этого места и говорили горожане с главным архитектором.