Владимир Хващинский занимается по индивидуальной программе после травмы - новости спорта Беларуси

>> Общество >> 26.08.2020

Не можете найти турнирную таблицу или последние новости спорта Беларуси? Вы не одиноки. Для многих фанатов поиск новостей, календаря соревнований и интервью с любимым футболистом превращается в настоящую задачу на сообразительность. Фанаты не любят квесты и ребусы. Они хотят прочитать новости футбола, посмотреть прямую трансляцию матча и получить от этого удовольствие.   

Сайт sportarena.by был разработан с учетом самой большой “боли” фанатов. Здесь Вы найдете простой и интуитивно понятный интерфейс. На поиск новости уйдет всего 2-3 секунды. Давайте посмотрим, как это действует. 

Зайдя на главную страницу, Вы сразу видите меню со списком рубрик:

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  • Гандбол.
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Наведите курсор мышки на название рубрики, и во всплывающем окне Вы сразу найдете подразделы (например, чемпионат Беларуси по футболу). Клац - и Вы в нужном месте. Слева - последняя новость рубрики с фотографией, справа - новостная лента. Вернуться на главную можно, нажав на большую красную надпись “Sportarena”. 

Еще проще найти новость через поисковик по сайту. Введите парочку ключевых слов (например, “Месси”, “Барселона”) и получите список новостей, связанных с Лео. 

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Форвард “Динамо” Минск из-за травмы тренируется по индивидуальной программе - новости спорта Беларуси

Нападающий минского “Динамо” Владимир Хващинский проходит тренировки по индивидуальной программе в связи с повреждением колена. 30-летний футболист начинал сезон в Минске, затем перешел в клуб “бело-голубых”. Там он провел 3 матча, и забил 1 гол. 

В то же время, защитник команды Александр Чиж перенес операцию на голеностопе, и сейчас восстанавливается. 23-летний футболист сыграл в одном матче команды, но не отметился результативными действиями.  

На днях “Динамо” провело 2 товарищеских матча. Соперничество с “Арсеналом” завершилось “ничьей” со счетом 3:3, зато поединок со “Сморгонью” завершился блестящей победой - 4:0. 

Сейчас “Динамо” Минск занимает 7-е место в турнирной таблице, в активе команды 30 баллов. Но нужно помнить, что подопечные Леонида Кучука провели на один матч меньше, чем остальные команды. “Динамо” отстает от “Шахтера” на 13 очков. 

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