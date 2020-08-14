Владимир Хващинский занимается по индивидуальной программе после травмы - новости спорта Беларуси

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Форвард “Динамо” Минск из-за травмы тренируется по индивидуальной программе - новости спорта Беларуси

Нападающий минского “Динамо” Владимир Хващинский проходит тренировки по индивидуальной программе в связи с повреждением колена. 30-летний футболист начинал сезон в Минске, затем перешел в клуб “бело-голубых”. Там он провел 3 матча, и забил 1 гол.

В то же время, защитник команды Александр Чиж перенес операцию на голеностопе, и сейчас восстанавливается. 23-летний футболист сыграл в одном матче команды, но не отметился результативными действиями.

На днях “Динамо” провело 2 товарищеских матча. Соперничество с “Арсеналом” завершилось “ничьей” со счетом 3:3, зато поединок со “Сморгонью” завершился блестящей победой - 4:0.

Сейчас “Динамо” Минск занимает 7-е место в турнирной таблице, в активе команды 30 баллов. Но нужно помнить, что подопечные Леонида Кучука провели на один матч меньше, чем остальные команды. “Динамо” отстает от “Шахтера” на 13 очков.

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