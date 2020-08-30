В Коми открыли обновленный железнодорожный вокзал

Республика Коми >> Общество >> 30.08.2020

Новый вокзал возведен по технологии модульного строительства открылся в Сосногорске. Проект реализован по трехстороннему соглашению о сотрудничестве между правительством республики, РЖД, райадминистрацией Сосногорска. Вокзал планировали открыть к 100-летию Коми, но удалось выполнить работу с опережением графика на год.

В Сосногорске впервые в РФ здание пассажирского железнодорожного комплекса возведено по технологии модуля. Одноэтажное здание вмещает 16 блоков - каркасов металлоконструкций, обшитых плитами из гипсокортона и утеплителем.

Вокзал приспособили для маломобильных людей: оснастили индукционным оборудованием и тактильной навигацией, установили пандусы, смонтировали пониженную кассу, адаптированы туалеты. Есть служба сопровождения и помощи маломобильных граждан.

После реконструкции в 2 раза увеличилась площадь вокзала. Ранее она составляла 400 кв. м., теперь - 1 тыс. кв. м. Входные группы оборудованы рентгентелевизионными установками, распознающими вещи и вещества, запрещенные к перемещению в вокзальном комплексе.





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