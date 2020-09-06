В Карелии начинает работу программа по увеличению доступа к скоростному интернету

Помочь малым населенным пунктам стартует в 2021 г.



На заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии министр цифрового развития России М. Шадаев рассказал, что со следующего года начнется реализация масштабной программы по увеличению доступа к мобильной связи и интернету населенных пунктов с 100-500 проживающими. За несколько лет эта проблема будет решена.



За последние годы введено в эксплуатацию 4 тыс. базовых станций в формате LTE. Это позволило пользоваться скоростным интернетом 90 % жителей республики.



В 2021 г. к скоростному интернету должны подключить 186 школ, 138 ФАП, 61 пожарную часть МЧС, 47 объектов органов власти.



В 2019 г. республика перешла на цифровое ТВ, а местный телеканал "Сампо ТВ 360°" теперь работает в эфире федерального Общественного телевидения и доступен всем телезрителям Карелии.



В августе успешно прошла госиспытания система вызова экстренных служб "112" и в ближайшее время № "112" станет доступным для всех.

Работа продолжается с акцентом на развитие мобильной связи и интернета в труднодоступных локациях.