Отцы Карелии приглашают на День счастливого человека

Республика Карелия >> Общество >> 06.09.2020

Общественники движения "Отцы Карелии" опубликовали приглашение на празднование Дня счастливого человека, который состоится в рамках Всероссийского дня трезвости.

Мероприятие состоится 11 сентября в 17.00 у фонтана "Молекула" на Студенческом бульваре в Петрозаводске.

Напомним, что День трезвости в РФ отмечается ежегодно 11 сентября. Его учредила Православная церковь в 1913-1914 гг., когда закрывались винные лавки, прекращалась продажа алкоголя, вырубались виноградники. Тогда в православных храмах проводили крестные ходы, читали воззвания о важности трезвого образа жизни. Сейчас к такой идеологии относится скептически, а смысл праздника воспринимают по-своему.

День трезвости постепенно превращается в движение за здоровый образ жизни, а вместо алкоголя людям предлагают заниматься физкультурой, спортом, развивать себя физически, а не проводить время в сомнительных компаниях за распитием спорных напитков. Но даже спортсмены не отказывают себе в бокале красного вина по выходным или праздникам!





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