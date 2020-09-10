Опального М. Ефремова ждут на Вологодчине

Вологодская область >> Общество >> 10.09.2020

Недавно СМИ распространили информацию о том, что актер М. Ефремов, виновный в смерти человека во время ДТП, будет отбывать наказание в колонии Великого Устюга.

М. Ефремов может отбывать наказание в колонии №20, так как она подходит по всем параметрам, но может отправиться и в Мордовию. Напомним, что СМИ распространили заведомо ложную информацию, просто прочитав пост в телеграмм-канале уполномоченного по правам человека О. Димони. Он возмущен тем, что люди сами придумывают небылицы, элементарно не умея делать выводы из прочитанного. На самом деле пока никто не знает, куда Ефремова отправит отбывать наказание.

Приговор Ефремову был для омбудсмена поводом вспомнить о колонии в Великом Устюге, которую Димони посещал 15 раз в качестве уполномоченного по правам человека.

Напомним, что М. Ефремов - виновник ДТП со смертельным исходом. 8 сентября Пресненский райсуд Москвы озвучил приговор. Актер лишается свободы на 8 лет с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Он лишается права заниматься любой деятельностью, которая связана с управлением транспортом сроком на 3 года.





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