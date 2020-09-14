Рельсовый маршрут связал центр Архангельска с северной окраиной

Архангельская область >> Общество >> 14.09.2020

Железнодорожный маршрут связал Сульфат с центром столицы Поморья. Его работу оценила председатель Архангельского облсобрания депутатов Е. Прокопьева.

Новый пригородный поезд Архангельск-город — Соломбалка курсирует с 8 сентября. По сути это рельсовый автобус. Он ходит утром и вечером в рабочие дни: из Архангельска выезжает в 07:15, на ст. Соломбалка приезжает в 07:42, а обратно в город отходит в 7:52 и прибывает в 08:19. В вечернее время из Архангельска поезда выезжает в 17:50 и прибывает в 18:17 на ст. Соломбалка, обратно выезжает в 18:28 и прибывает в 18:55. Во время следования предусмотрены 4 остановки, а на этих станциях установлены железнодорожные платформы.

Ранее людям приходилось добираться на автобусах с пересадками. Теперь они доезжают до пункта названия быстро и в комфортных условиях. В салоне  удобные сиденья, световые табло, розетки для зарядки телефонов, туалет. За 31 руб. и 27 минут можно добрать от конченой точки в пункт назначения. На обычном автобусе это занимало не меньше часа.





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