В Архангельске открылась Маргаритинская ярмарка

Архангельская область >> Общество >> 26.09.2020

Торговые ряды ярмарки начали работу 24 сентября, но официальная церемония открытия мероприятия состоялась вчера в ВЦ «Норд-Экспо» — торговой площадке «Маргаритинки».

На ярмарке представлены стенды Архангельска, Северодвинска, стенд «Прямо из Монголии». Вельский район подготовил презентацию со стихами, Няндомский - с театрализованным представлением. Ненецкий округ продемонстрировал девушек в национальных костюмах с колбасой из оленины.

Коряжма презентовала мастерство своих рукодельниц. На прилавке  Котласа можно было купить яйца, печенье, пиво и мед.

Самая яркая презентация была у Приморского района. Здесь вокруг стенда бродили два медведя (бурый и белый), девушка в костюме коровы и «Баба Бидон» (женщина в костюме бидона). На прилавках можно было купить сыры, выпечку, рыбу.

За два дня работы ярмарки здесь побывали тысячи горожан, которые хотели купить новую для себя продукцию, попробовать деликатесы. В перерывах между покупками их развлекали аниматоры и ростовые куклы, а некоторые районы подготовили свои небольшие выступления.





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