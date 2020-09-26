В Архангельске открылась Маргаритинская ярмарка

Торговые ряды ярмарки начали работу 24 сентября, но официальная церемония открытия мероприятия состоялась вчера в ВЦ «Норд-Экспо» — торговой площадке «Маргаритинки».



На ярмарке представлены стенды Архангельска, Северодвинска, стенд «Прямо из Монголии». Вельский район подготовил презентацию со стихами, Няндомский - с театрализованным представлением. Ненецкий округ продемонстрировал девушек в национальных костюмах с колбасой из оленины.



Коряжма презентовала мастерство своих рукодельниц. На прилавке Котласа можно было купить яйца, печенье, пиво и мед.



Самая яркая презентация была у Приморского района. Здесь вокруг стенда бродили два медведя (бурый и белый), девушка в костюме коровы и «Баба Бидон» (женщина в костюме бидона). На прилавках можно было купить сыры, выпечку, рыбу.



За два дня работы ярмарки здесь побывали тысячи горожан, которые хотели купить новую для себя продукцию, попробовать деликатесы. В перерывах между покупками их развлекали аниматоры и ростовые куклы, а некоторые районы подготовили свои небольшие выступления.