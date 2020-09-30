Мэр Череповца заявил об усложнении ситуации с коронавирусом

Вологодская область >> Общество >> 30.09.2020

Глава города В. Германов обеспокоен ростом больных коронавирусом. Из 300 коек госпиталя более 50 % заполнены, а главная беда — увеличение числа тяжелых больных. В тяжелом состоянии находятся 33 человека.

Мэр обратился с просьбой соблюдать все правила гигиены: мыть руки, не касаться лица, носить маску в общественных местах. От людей и выполнения простых правил зависит жизнь близких людей.

Осень – традиционное время развития всех вирусных и простудных болезней. Сейчас нужно уделить своему здоровью повышенное внимание: теплее одеваться, сократить выходы на улицу, употреблять больше витаминов и всячески стараться избегать общественных мест, поездок в общественном транспорте и посещения других городов. Особенно стоит обезопасить пожилых людей, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, которые приводят к потери бдительности.

За сутки в Вологодской области подтверждено 46 новых случаев коронавируса, и 21 из них - в Череповце. С начала пандемии в городе заболели 1682 человека, а умерли 15.





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