Мишустин принял участие в церемонии подъема государственного флага на ледоколе «Арктика»

Новый атомоход «Арктика» передали под крыло «Атомфлота», а вчера в Мурманске прошла церемония поднятия флага России на борту атомохода. В ней принимал участие премьер-министр страны М. Мишустин.



Новый атомоход может передвигаться по глубоководным и мелководным трассам. Строительство этого судна требовало огромных усилий, поскольку первый этап строительных работ совпал с введением санкций против России. Но ледокол построили на российской верфи, что еще раз подтверждает большие возможности российских ученых, специалистов в атомном судостроении. Расширение парка ледоколов позволяет раскрыть в полной мере транспортный потенциал Севморпути. Также атомоход удвоит интерес иностранного бизнеса к СМП - маршруту между Азией и Европой, обеспечив место РФ в Арктике, которую власти страны считают стратегически важной.



В ближайшее время в Мурманске состоится заседание по вопросу перспективы развития Северного морского пути, инвестициям в арктическую зону. В планы премьер-министра России входит встреча с губернатором Мурманской области А. Чибисом.