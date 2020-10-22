Мишустин принял участие в церемонии подъема государственного флага на ледоколе «Арктика»

Мурманская область >> Общество >> 22.10.2020

Новый атомоход «Арктика» передали под крыло «Атомфлота», а вчера в Мурманске прошла церемония поднятия флага России на борту атомохода. В ней принимал участие премьер-министр страны М. Мишустин.

Новый атомоход может передвигаться по глубоководным и мелководным трассам. Строительство этого судна требовало огромных усилий, поскольку первый этап строительных работ совпал с введением санкций против России. Но ледокол построили на российской верфи, что еще раз подтверждает большие возможности российских ученых, специалистов в атомном судостроении. Расширение парка ледоколов позволяет раскрыть  в полной мере транспортный потенциал Севморпути. Также атомоход удвоит интерес иностранного бизнеса к СМП - маршруту между Азией и Европой, обеспечив место РФ в Арктике, которую власти страны считают стратегически важной.

В ближайшее время в Мурманске состоится заседание по вопросу перспективы развития Северного морского пути, инвестициям в арктическую зону. В планы премьер-министра России входит встреча с губернатором Мурманской области А. Чибисом.





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