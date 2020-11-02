В Сыктывкаре вспоминали первого главу Коми Ю. Спиридонова
В столице Коми вспоминали первого руководителя Коми Ю. Спиридонова, которому исполнилось бы 82 года 1 ноября. Почтить Спиридонова собрались родные, друзья, коллеги.
В 2018 г. была открыта мемориальная доска, у которой состоялось возложение цветов. В торжестве приняли участие зампредседателя правительства республики Г. Габушева и Д.Самоваров, министр национальной политики РК В. Попов, депутаты Госсовета Коми.
Прозвучали теплые слова о деятельности Спиридонова, о том, каким он был. Для многих Спиридонов был другом, товарищем с добрым чувством юмора. Он всегда оставался справедливым, неравнодушным к тому, что происходило вокруг. Но он оставался требовательным и ответственным руководителем, мог отстоять свое мнение, умел защищать.
Во время руководства республикой Спиридонов стал целой эпохой. Он связан с развитием крупных социально-экономических проектов: освоение средне-тиманских бокситов, возведение Свято-Стефановского собора, Кардиологического диспансера, Гимназии искусств.
При руководстве Спиридонова были заложены основы государственного устройства в новой истории республики.
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