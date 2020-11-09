Навигация закрывается на водоемах Петрозаводска
С сегодняшнего дня на всех водоемах Петрозаводска закрывается навигация для маломерных судов. Это касается водоемов в черте города, которые не используются для судоходного сообщения.
Основание для закрытия навигации - постановление Правительства Карелии № 513-П.
До этого навигация закончилась в северных районах республики. По причине запрета выхода на водоемы маломерных судов, инспекторы ГИМС предупреждают горожан и туристов о наказании за возможные нарушения. Сейчас водные прогулки и рыбалка крайне опасны, потому что любое колебание температуры может привести к вмерзанию плавсредств в лед.
По опыту прошлых лет можно сказать, что не все владельцы маломерных судов придерживаются правил. Многие продолжают вывозить туристов на рыбалку, вопреки предупреждением об опасности. Многие суда тонут, многие попадают в ледовую западню и даже не имеют возможности вызвать спасателей, а пытаясь освободиться самостоятельно, тонут.
Навигация закрыто до весны, а когда она откроется, будет зависеть от погодных условий.
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