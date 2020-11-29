Карелии выделят 241 млн руб. на освоение микрорайонов на Древлянке

Республика Карелия >> Общество >> 29.11.2020

На выделенные средства построят участки автодороги на ул. Оборонной от Лососинского шоссе до ул. Новоселов, ул. Новоселов ул. от Оборонной до ул. Хейкконена.

На встрече с главой Минстроя России И. Файзуллиным глава Карелии А. Парфенчиков обсудил участие республики в проекте «Жилье», ряд вопросов строительного сообщества региона.

Министр поддержал исключение из обязательного списка требования к мусоропроводам в жилых домах от 4-х этажей и выше. Новая схема обращения с ТКО предусматривает раздельный сбор мусора. Отмена  требований приведет к снижению стоимости квартир за счет экономии на проектировании, строительстве. Но на большое снижение рассчитывать не стоит. 

Карелия в 2021-2024 гг. получит федеральные средства в размере 241 млн руб. на программу «Стимул» федерального проекта «Жилье». На них сделают комплексное освоение Древлянки-5, 6 и 7.

Это даст возможность в 2021 г. сделать доступными строящиеся и перспективные районы Древлянки, обеспечит подъезд к школе в микрорайоне Древлянка-6.





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