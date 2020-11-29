Карелии выделят 241 млн руб. на освоение микрорайонов на Древлянке

На выделенные средства построят участки автодороги на ул. Оборонной от Лососинского шоссе до ул. Новоселов, ул. Новоселов ул. от Оборонной до ул. Хейкконена.



На встрече с главой Минстроя России И. Файзуллиным глава Карелии А. Парфенчиков обсудил участие республики в проекте «Жилье», ряд вопросов строительного сообщества региона.



Министр поддержал исключение из обязательного списка требования к мусоропроводам в жилых домах от 4-х этажей и выше. Новая схема обращения с ТКО предусматривает раздельный сбор мусора. Отмена требований приведет к снижению стоимости квартир за счет экономии на проектировании, строительстве. Но на большое снижение рассчитывать не стоит.



Карелия в 2021-2024 гг. получит федеральные средства в размере 241 млн руб. на программу «Стимул» федерального проекта «Жилье». На них сделают комплексное освоение Древлянки-5, 6 и 7.



Это даст возможность в 2021 г. сделать доступными строящиеся и перспективные районы Древлянки, обеспечит подъезд к школе в микрорайоне Древлянка-6.