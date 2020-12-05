Новый арт-объект установили в центре Вологды

Вологодская область >> Общество >> 05.12.2020

«Танцующая пара» высотой 3 м появилась на пр. Победы, 25 в Вологде. Эта светящаяся конструкция, которую купили на деньги бизнесменов в Санкт-Петербурге.

Сейчас в городе активно готовятся к встрече Нового года. «Лотос» установлен на пл. Дрыгина, «Дед Мороз на тройке лошадей» - на пл. Федулова. Скоро закончится согласование с ВОЭК и будет установлен новый «Новогодний шар» у Ленкома или по ул. Пирогова. Все это святящиеся композиции, часть которых уже хорошо знакома горожанам.

Монтаж новогодней иллюминации обещают сегодня закончить. На пл. Революции будут новые консоли в форме снежинок, сосульки, прожекторы. Уже украшены гирляндами фасады зданий и аллеи по ул. Пушкинской и Мира. Новогодние огни светятся в Кремлевском саде. Консоли работают на мостах, ул. Герцена, Мира.

Устанавливают и новогодние елки в микрорайонах. Идет установка лесных красавиц на ул. Залинейной, в Лукьяново, уже смонтированы елки на ул. Конева, Строителей, в Лотосе, Монастырском саду, Ананьино. Ожидается поставка ели высотой 20 м на одну из площадей Вологды.





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