Кот Семен из Мурманска лидирует в голосовании конкурса «СкульпТУТУра»

Мурманская область >> Общество >> 09.12.2020

8-й раунд всероссийского конкурса необычных скульптур уже начался. В него попали памятники и архитектурные формы из Мурманска, Архангельска, Петербурга, Петрозаводска, Ленинградской области, Великого Новгорода, Калининграда, Псковской области. Участников 10. Пока в лидеры голосования выбился мурманский кот Семен с 23% голосов. Голосование продолжается и завершится 14 декабря.

Для удобства оценки организаторы разбили 100 российских участников на 10 десяток, в одну из которых попал кот.

Для всех скульптур созданы объемные модели, поэтому можно рассматривать памятник со всех сторон. В справке указаны факты о создателе, материале изготовления, размерах, легендах, с ней связанных.

Кота Семена называют «котом-паломником», а масштабу его маршрута можно позавидовать.

На данный момент в финале 7 конкурсантов из 10. Свои голоса отдали 140 тыс. человек. Победителю присвоят звание самой необычной скульптуры России. Мурманчан призывают проявить активность, и сделать своего кота известным на всю страну.





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