Главную новогоднюю елку Северодвинска украсили 475 шаров

Главная елка Северодвинска установлена на пл. Победы. В этом году ее решили нарядить в стиле ампир, т. е. торжественно, театрально и помпезно.



Из игрушек на ней есть олени, ежики, снежинки, корабли, полярные звезды, а вечера зажигаются фонарики, дающие уютный теплый свет.



Днем елка также должна быть привлекательной, поэтому поработать пришлось с цветом, игрушками, световыми элементами. Интересным экспериментом стало создание больших конструкций из шаров. На елке появились цветы и ромбы золотого цвета, а световой образ усилили гирляндами желтого света. На городской елке 475 шаров и 110 световых элементов, а также 315 м гирлянд, поэтому она яркая и цветная днем и теплая вечером. Игрушек и освещения не много и не мало, а ровно столько, чтобы дерево не казалось перегруженным украшениями.



11-й год макет для оформления главной ели Северодвинска, созданием игрушек занимается детская художественная школа №2, а установкой новогодней красавицы, нарядом - команда специалистов «Горсвета», «ЖКХ», МПЖРЭП.