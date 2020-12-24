В Фонде защиты прав вологжан-участников долевого строительства отчитались о работе за год

Фонд защиты прав участников долевого строительства отчитался о деятельности на своем первом заседании попечительского совета. Эта организация создана для решения проблем дольщиков после изменения федерального законодательства, регулирующего направление.



Фонд работает с проблемными домами-долгостроями на ул. Наседкина, 27а (Череповец), застройщиком которого является "ГК «Монолитстрой", и домами на ул. Пугачева, 48 и ул. Гагрина, 72 (Вологда), застройщиком которого является "Стройиндустрия".



Глава комитета по экономполитике Заксобрания Вологодской области Д. Долженко рассказал, что новый закон полностью изменил механизм решения проблемы, но вопрос достройки является не менее важным и нуждающимся в постоянном контроле.



Достраивают дома за счет федеральных средств на условиях софинансирования региона. Это дома, срок сдачи которых перенесен на полгода и более или застройщик проходит процедуру банкротства. Фонд оценивает дальнейшую целесообразность строительства проблемного объекта, принимает решение о выплате компенсации дольщикам, если достройку не утверждают. Важно знать сроки решения проблемы, обеспечивать дольщиков объективной информацией.