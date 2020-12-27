Петрозаводский священник предлагает купить на Новый год казачьи шашки

Республика Карелия >> Общество >> 27.12.2020

Петрозаводский священник К. Савандер изготавливает новогодние подарки на продажу. Он сделал игрушечное оружие – казачьи шашки. Теперь он предлагает родителям купить их для детей, обещая скидки.

Изготовление оружия – неожиданное занятие священнослужителя. Откуда у священника такое хобби, сам он рассказывать не пожелал, а на все попытки выйти с ним на контакт не отвечал. Тем не менее, в соцстеях он активно старается продать свои шашки, которые многие люди считают неумным подарком, особенно на Новый год. Детей нельзя приучать к оружию, даже игрушечному.

Отец Константин – неоднозначная медийная персона в Петрозаводске. Он раскритиковал скульптуры «Фавн» и «Юность» за откровенность, называя их недвусмысленными. Он так и не понял, «в чью больную голову» пришла мысль такое сотворить и поставить на всеобщее обозрение. Красота молодого тела священника почему-то возмутила, а подарки детям на Новый год в виде оружия он стает нормальным. Горожане сомневаются в адекватности священнослужителя не без оснований.





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