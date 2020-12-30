«Народному бюджету» Вологодской области добавили 100 млн рублей

Вологодская область >> Общество >> 30.12.2020

На участие в проекте на следующий год заявлено более 1500 инициатив, выдвинутых во всех районах области. Максимальную активность продемонстрировали Тотемский, Вологодский и Великоустюгский районы. По словам губернатора области Олега Кувшинникова, изначально предполагалось, что региональная казна профинансирует программу на 170 млн рублей. Принимая во внимание высокую активность граждан и растущее количество заявок, он решил увеличить «Народный бюджет» на 100 млн рублей.

Эта программа реализуется в регионе с 2015 года, когда на получение софинансирования было подано 74 заявки. Постепенно число проектов и бюджет программы увеличивались. В прошлом году губернатор повысил долю софинансирования со стороны области с 50% до 70%. За счет этого решения количество проектов достигло 1000, и участвовать в программе стали заявители из всех районов Вологодской области.

В текущем году более 100 реализованных инициатив касались реконструкции памятников и мемориалов, а также поддержки проектов с патриотической направленностью.





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