В Архангельске подходят к концу красочные новогодние каникулы
Вопреки пандемии и отсутствию массовых гуляний, праздники в Архангельске стали самыми запоминающими.
Центральную площадь отдали народу. Здесь вечером включается золотое свечение на елках, включается музыка, и этого достаточно для того, чтобы стать точкой притяжения людей. Как оказалось, даже не нужно проводить концертов, театрализованных представлений и конкурсов.
У горадминистрации установлены ледяные скульптуры, катаются упряжки лошадей, на ул. Чумбарово-Лучинского нарядные домики с горячими чаем и кофе, пиццей и пирожками. В городе много фотозон с хорошим освещением, где можно удачно сфотографироваться.
В прошлом году горожане жаловались на тусклость новогодних украшений, поэтому в этом году в декор города были внесены изменения, и по утверждению губернатора А. Цыбульского, на это не потратили ни копейки из горбюджета. Были приобретены новые гирлянды, светящиеся арт-объекты, более ярко украшены елки. Больше света появилось на улицах, причем его сделали более уютным и мягким – золотым.
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