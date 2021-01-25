В Коми запустили проект "Ответственное отцовство"

Совет отцов Коми начал реализацию проекта "Ответственное отцовство". Пилотным стал Сысольский район, где десант в Визингу прошел в 3 этапа.



Семинар "ЗОЖигай с чемпионом" был проведен при участии победителя чемпионатов РФ, Европы, мира по пауэрлифтингу А. Васев, который рассказал о пользе здорового образа жизни, а в пример привел себя и сестру-спортсменку. Дети завалили спортсмена вопросами, просьбами показать, что может человек, отдавший спорту и физкультуре большую часть жизни. После демонстрации в спортзале Дома культуры, дети стали хвастаться своими талантами.



Также поговорили о вреде курения и алкоголя, зависимости от гаджетов. Рациональное использование планшетов и смартфонов идет на пользу людям. Они становятся умнее и образованнее, а чрезмерное использование заканчивается ухудшением зрения и возникновением психологических проблем.



Глава Совета отцов Эжвинского района Сыктывкара, председатель детских общественных объединений Коми В. Андреев также побеседовали с отцами в рамках урока "Ответственного отцовства" в актовом зале райадминистрации.