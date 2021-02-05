В НАО расширили одну из мер социальной поддержки детей-инвалидов
Дети-инвалиды смогут пользоваться правом до конца учебы, но не до совершеннолетия. Соответствующая поправка внесена в закон о мерах соцподдержки категорий граждан, проживающих в НАО. Инициаторами этих поправок стали депутаты НАО.
Родителей детей-инвалидов не раз обращались к властям. Сейчас детям-инвалидам оплачивается обучение в образовательных спецорганизациях. Также детям и лицу, который сопровождает ребенка, оплачивают проезд к месту обучения и назад. Но в федеральном законодательстве категория «ребенок-инвалид» - это лица до 18 лет. Позже им устанавливаются разные группы инвалидности.
Родители детей-инвалидов рассказали, что длительность школьной программы в спецорганизациях увеличена. Она больше обычной школьной программы, а дети и после 18 лет продолжают учиться.
Законопроект представила глава депутатской комиссии по соцполитике А. Булатова.
Помощь требуется 2 детям-инвалидам, обучающимся в специализированном учреждении образования в Котласе. На это в 2021 г. понадобится 250 тыс. руб.
Рекомендуем по теме:
В усадьбе Гальских расскажут о развлечениях русских дворян
В Архангельске запущена ледовая переправа на Кегостров
В Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения построят первый карбас
Андрей Белоусов поручил создать комплексный план освоения газовых ресурсов Ямала
В Вологодской области похолодало до -50 градусов
В Вологде появится новый спортивный комплекс
Для череповчан подготовили 6 лыжных трасс