В НАО расширили одну из мер социальной поддержки детей-инвалидов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 05.02.2021

Дети-инвалиды смогут пользоваться правом до конца учебы, но не до совершеннолетия. Соответствующая поправка внесена в закон о мерах соцподдержки категорий граждан, проживающих в НАО. Инициаторами этих поправок стали депутаты НАО.

Родителей детей-инвалидов не раз обращались к властям. Сейчас детям-инвалидам оплачивается обучение в образовательных спецорганизациях. Также детям и лицу, который сопровождает ребенка, оплачивают проезд к месту обучения и назад. Но в федеральном законодательстве категория «ребенок-инвалид» - это лица до 18 лет. Позже им устанавливаются разные группы инвалидности.

Родители детей-инвалидов рассказали, что длительность школьной программы в спецорганизациях увеличена. Она больше обычной школьной программы, а дети и после 18 лет продолжают учиться.

Законопроект представила глава депутатской комиссии по соцполитике А. Булатова.

Помощь требуется 2 детям-инвалидам, обучающимся в специализированном учреждении образования в Котласе. На это в 2021 г. понадобится 250 тыс. руб.





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