В Вологде женщинам-медикам и педагогам вручили награды

Торжество прошло в Вологодском колледже искусств. Для гостей организовали концерт оркестра русских народных инструментов «Перезвоны», солиста оркестра Росгвардии М. Щербицкого.



Заммэра по соцвопросам В. Цепа наградил за многолетний труд и достижения в образовании медалью «За заслуги в образовании» О. Махмудову, директора школы № 36. Почетные грамоты от Губернатора Вологодской области получили представители образовательных учреждений, организаций здравоохранения.



Депутат Заксобрания Вологодской области Р. Заварин вручил награды педагогам и медикам, отметив, что год был непростым. Учителям пришлось за короткое время организовать работу с учащимися в дистанционном формате, медики боролись за сохранение здоровья вологжан с двойными силами. Заварин поблагодарил всех за работу, доброту, профессионализм и поздравил не только с достижениями в профессиональной сфере, но и с 8 марта.



От мэра Вологды благодарности получили сотрудницы предприятий. Их вручал депутат Заксобрания региона Д. Долженко из партии «Единая Россия».

