Фестиваль молодых дизайнеров «Намоднение» завершился в Мурманске

В столице Заполярья завершился фестиваль молодых художников-модельеров. Дизайнеры соревновались за шанс представить собственную коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис».



Гости увидели 19 коллекций, создавая которые молодые творцы черпали вдохновение в русских народных сказках, весенних пейзажах, военной тематике, творчестве С. Есенина.



Обладателем Гран-при стала М. Логай, которая представила коллекцию «Окнами на восходящее солнце». Она впервые попробовала свои силы в фешн-индустрии.



На фестиваль приехали дизайнеры, но не все в качестве участников. Студент-дизайнер П. Попкова была в «Намоднении» моделью коллекции White violet К. Кончаковского. Эта коллекция заняла 3-е место в номинации «Art-couture».



«Намоднение» проводится с 2000 г. За это время в нем приняли участие 8 тыс. дизайнеров Северо-Запада. В 2020 г. фестиваль пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в 2021 г. его ждали. Участниками стали 300 художников-модельеров, дизайнеров одежды, моделей, парикмахеров, визажистов, руководители творческих коллективов.

