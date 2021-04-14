Фестиваль молодых дизайнеров «Намоднение» завершился в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 14.04.2021

В столице Заполярья завершился фестиваль молодых художников-модельеров. Дизайнеры соревновались за шанс представить собственную коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров «Экзерсис».

Гости увидели 19 коллекций, создавая которые молодые творцы черпали вдохновение в русских народных сказках, весенних пейзажах, военной тематике, творчестве С. Есенина.

Обладателем Гран-при стала М. Логай, которая представила коллекцию «Окнами на восходящее солнце». Она впервые попробовала свои силы в фешн-индустрии.

На фестиваль приехали дизайнеры, но не все в качестве участников. Студент-дизайнер П. Попкова была в «Намоднении» моделью коллекции White violet К. Кончаковского. Эта коллекция заняла 3-е место в номинации «Art-couture».

«Намоднение» проводится с 2000 г. За это время в нем приняли участие 8 тыс. дизайнеров Северо-Запада. В 2020 г. фестиваль пришлось отменить из-за пандемии, поэтому в 2021 г. его ждали. Участниками стали 300 художников-модельеров, дизайнеров одежды, моделей, парикмахеров, визажистов, руководители творческих коллективов.





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