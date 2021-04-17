Определены самые затороопасные участки на реке Печоре

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.04.2021

Специалисты ФГБУ «Северное УГМС» исследовали ледяной покров Печоры с целью оценки условий опасных гидрологических явлений во время весеннего ледохода.

Брали замеры толщины льда, высоты снега на нем, глубину погружения льда, наличие подсовов, шуги, высоту ледяных торосов, глубину реки.

По результатам обследования выяснилось, что наибольшую опасность для заторных явлений представляют отрезки между Каменкой и Макарово, Великовисочным и Пылемцом, Искателей и Куи.

В НАО в текущем году срок старта ледохода ожидается немного раньше, чем обычно – 17 мая, возможно на неделю позже или раньше. Максимальный подъем воды во время половодья будет близким к среднемноголетним значениям.

На середину апреля все реки региона находятся в стоячем состоянии. Толща льда на Печоре - 96 см, что в пределах многолетних показателей.

В округе для эвакуации, размещения населения при половодье развернут 48 пунктов на 3499 человек. 11 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления. Они находятся в 8 муниципальных образованиях с населением 2579 человек.





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