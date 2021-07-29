Телеведущая Я. Чурикова рассказала о впечатлениях от памятников на набережной Архангельска
В Архангельск на несколько дней приезжала Яна Чурикова, которая интересовалась местными блюдами, Северным морским музеем и встречей заката на крыше гостиницы «Пур-Наволок». Также из Васьково она долетела на Ан-2 до Летней Золотицы.
Телеведущая призналась, для жителей мегаполисов такой маршрут был бы идеальным для выходного дня. Сильное впечатление на Яну произвели памятники на набережной Северной Двины, и особенно монумент на ул. Карла Маркса, посвященный соловецким юнгам. Он впечатлил особенно, так как глядя на него, трудно сдержать эмоции.
Монументы часто давят на людей своей державностью, не вызывая никаких чувств. Памятники Архангельской набережной заставляют сопереживать, становится интересно, зачем они установлены именно здесь, например, изображение тюленя.
Чурикова много узнала о Северных конвоях. Ранее информация была строчкой в учебнике, а теперь ей стало стыдно, что она так мало знала по этой теме. Есть над чем подумать, о чем почитать. Теперь телеведущая рекомендует на выходные приезжать в Архангельск.
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