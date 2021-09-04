Делегация Архангельской области находится с рабочим визитом в Абхазии
2 дня делегация, которую возглавляет замгубернатора Архангельской области В. Петросян, будет проводить встречи с президентом Абхазии А. Бжания, посещать объекты туризма, оздоровительного отдыха, предприятия сельского хозяйства.
В составе делегации; министр АПК И. Бажанова, глава Архангельска Д. Морев, гендиректор аэропорта Архангельска А. Распеченюк.
Визит начался с возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата в Сухуме и Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 гг.
В. Петросян встретился с послом РФ в Абхазии А. Двиняниным. Встреча включала обсуждение перспектив сотрудничества регионов.
Далее делегация посетила Российский центр науки и культуры. Задачи центра - развитие культурных, научно-технических, информационных, образовательных связей между регионами, культурно-просветительская деятельность.
С Архангельской областью можно сотрудничать в гуманитарной сфере, в рамках плана Россотрудничества. Речь шла о курсах повышения квалификации для образовательных организаций Абхазии в Архангельском институте открытого образования.
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