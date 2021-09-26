В Мурманске определились с программой праздничных мероприятий ко Дню рождения города

В программу мероприятий 3 октября входит авто-мотопробег, маппинг-шоу, дрон-шоу, фейерверк и концерт Зиверт.



В спортивную часть программы войдут:



- XI авто-мотопробег «Кола - Мурманск»;

- 85-й легкоатлетический пробег «Кола — Мурманск»;

- заплыв на дистанцию 105 м на открытой воде на озере Семеновское.



На площади Ленина запланировано проведение ярмарки, работа детского городка с аттракционами, соревнований «Родной двор – родной город», танцевального мероприятия «Подзарядка», стритбола, кроссфита, хоккея, скандинавской ходьбы.



На площадке «Давайте потанцуем» выступят Щербаков Бэнд, Оркестр, МимоNOT, Д. Яковлев, «Пиплы», Петербуржские баритоны, «Колотый лед».



На площадке «Мурманск – город-герой» пройдут показательные выступления морпехоты, клуба «Витязь», кинологов УФСИН, МЧС, рыцарские поединки, выставка исторического оружия, чеканка монет к 105-летию Мурманска.



На площадке «Мурманск - город романтиков!» установят палаточный городок, проведут концерт клуба «Пять углов», будут читать стихи о родном городе, показывать творческие номера, проведут квест от библиотек.



Площадка «Мурманск для талантливых людей!» приглашает на выступление команд КВН, розыгрыши, молодежные игры, современные танцы и рэп-баттл.