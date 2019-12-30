2 недели осталось до конца голосования за населенный пункт НАО, в котором в 2022 г. появится 4G
На портале Госуслуги идет голосование за малонаселенный пункт Ненецкого округа, который в 2022 г. подключат к высокоскоростному интернету. Выбор сделали 1073 жителя округа. Голосование завершится 15 ноября.
Сейчас в голосовании лидер – п. Хонгурей, за который проголосовали 200 человек, далее – д. Макарово со 186 голосами.
В отборе участвуют только населенные пункты с населением 100-500 человек, без тяжелых геологических условий прокладки кабеля, расстоянием до точки присоединения до 70 км. Под условия в округе попали Макарово, Андег, Хонгурей, Щелино, Лабожское, Каменка, Коткино, Оксино. По квоте к высокоскоростному интернету могут подключить одно поселение НАО.
Выбрать поселок можно на портале Госуслуги. Результат голосования и список разместят на портале 24 декабря.
Программу устранения цифрового неравенства реализует Минцифры РФ с «Ростелекомом» с 2014 г. В текущем году было решено модернизировать услуги связи, перейти на стандарт 4G, позволяющий получить доступ к услугам телефонной связи и интернета. До 2030 г. мобильная связь станет доступна в 24 тыс. населенных пунктах РФ.
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