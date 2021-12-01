Школьники НАО стали участниками финала конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо. Онлайн»

В финале конкурса от НАО принимала участие команда «Юидовцы северных дорог». Она проверяла свои знания ПДД в теоретическом этапе. В финал попали победители регионального этапа - «Юидовцы северных дорог». Она справились с теоретическим заданием за 41 мин., набрав 51 штрафной балл. Отряд из Ненецкого округа заняла лишь 50-е место из 84 участников. Этап проходил онлайн на цифровой платформе.



Этап практический начинается сегодня и продлится до 15 декабря в 10 субъектах РФ, набравших больше баллов на теоретическом этапе конкурса.



«Юидовцы северных дорог» - это школьники, действующее на базе ДЮЦ «Лидер». Здесь школьников 7-12 лет обучают правилам дорожного движения для профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей.



Конкурс «Безопасное колесо» проводят для привлечения детей к участию в реализации мероприятий подпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», избегания детского дорожно-транспортного травматизма, уменьшения количества правонарушений детей, укрепление знаний Правил дорожного движения, вовлечения в отряды ЮИД (юных инспекторов движения).

