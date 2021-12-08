Мурманская область получила награду на форуме #МыВместе

Делегаты Мурманской области приняли участие в Международном форуме #МЫВМЕСТЕ, который завершился вчера.



В делегацию вошли представители волонтерских организаций, центра добровольчества региона, участники программы Ассоциации волонтерских центров.



Форума принес области награду в категории «Страна возможностей» среди лиц 14-17 лет. В. Зайцева из Кандалакши заняла 2-е место со своим проектом «Нескучные каникулы», который направлен на формирование актива волонтерства в родном городе. Девушка получила грантовую поддержку на реализацию проекта. Она призналась, что занимать призовые места очень волнительно, но они доказывают, что твоя идея чего-то стоит, и есть возможность ее реализовать.



Для Мурманской области эта награда стала уже второй в рамках форума. Ранее филиал «Ростелекома» со своим проектом «Молодежи на Севере жить!» получил 2-е место в категории «Страна возможностей» трека «Бизнес».



Вчера, в День добровольца, состоялась церемония закрытия форума с праздничным концертом.