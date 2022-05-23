2 тыс. зрителей посетили ледовое шоу Авербуха в Оленегорске

Мурманская область >> Общество >> 23.05.2022

На финальное представление "Ледниковый период" И. Авербуха в Оленегорске пришло 2 тыс. зрителей. В прошлом известный фигурист рассказал, что это не первый его приезд в Оленегорск. Раньше он приезжал с мастер-классами, причем не один год. Каждый раз фигуристов принимали на ура, поэтому в небольшом зале все места были заняты. Если бы зал вмещал больше людей, пришли бы еще.

До Оленегорска шоу впервые показали в Ессентуках, в ледовом центре. 2 представления в день - это не желание заработать, а удовлетворение спроса зрителей. На каждое шоу пришло 1,5 тыс. зрителей. Впервые в шоу участвовали Д. Алиев, С. Самодурова, О. Домнина, Р. Костомаров, А. Ягудин, Т. Тотьмянина, М. Маринин и звезды "Ледникового периода", Н. Колесников, Е. Боброва, М. Запорожский. Зрители в шоке от количества известных имен.

Далее участникам шоу предстоит перерыв, 8 июля - 8 августа снова начнутся гастроли, и "Ледниковый период" поедет в Сочи и Ессентуки. Но график не повлияет на тренерскую работу Авербуха. Уже поставлены программы всем фигуристам, с которыми Илья работает. Авербух поставил программы Л. Туктамышевой, М. Коляде, Е. Семененко, А. Мозалеву.

Авербух отправляюсь в Дудинку на церемонию открытия соревнований по керлингу, где гвоздем программы станет Ж. Медведева.





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