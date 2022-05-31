Сотрудницу детсада в Печоре привлекли к ответственности за то, что она выступила против войны в Украине

Это было публичное дело, которое имело цель - показать, что по поводу военного вторжения российских войск в Украину может быть только одно мнение, и никаких других быть не может. Печорский суд рассмотрел админдело по ст. 20.3.3 КоАП России. Это статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.



По делу проходила сотрудница детского сада Печоры, которая на рабочем месте много раз высказывала негативное отношение к войне на территории Украине, тем самым дискредитируя ВС России. Она выступала против того, что в Украине убивают мирное население, бомбят города, уничтожают инфраструктуру. Женщину можно понять, потому что она родилась в Украине, имеет там родственников и знает не от чужих людей, что там происходит. О том, что она высказывалась о президенте РФ и поддерживала президента Украины, женщина отрицает.



Суд постановил, что она виновна в совершении админправонарушения и назначил наказание в виде штрафа 30 тыс. руб.



Процесс показал, что в России иметь собственное мнение запрещается, особенно если оно отличается от официальной версии, а те кто не согласен, либо отправляются за решетку, либо вынуждены покинуть страну.





