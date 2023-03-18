В 2023 г. в п. Искателей реконструируют водоочистные сооружения «Захребетная курья»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 18.03.2023

Губернатор Ю. Бездудный заслушал доклад главы Департамента строительства НАО А. Фролова о реконструкции очистных сооружений водозабора в рамках проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Из п. Искталей посутпает много жалоб на воду. Водоочистные сооружения не справляются с нагрузкой. Проблемы и в перебоях водоснабжения, и в качестве воды.

Год назад был подписан контракт с Ненецкой нефтяной компанией, но уже во время его реализации потребовались изменения проектной документации для замены оборудования на российское, чтобы не испытывать проблем с ремонтом и заменой комплектующих в будущем. Получено заключение госэкспертизы на проектную документацию.

Планируется построить здание с резервуарами для воды и установить новое современное насосное оборудование. Также будет переоборудована система водоочистки.

Работы обеспечат 5,5 тыс. жителей поселка питьевой водой. График уже скорректировали.

















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