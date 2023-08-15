В Нарьян-Маре состоялся праздник дворовых игр “Апельсиновый день”

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 15.08.2023

В Юбилейном парке прошел праздник в честь Дня физкультурника. Для гостей проводились игры, танцевальный флешмоб, были угощения.

Целью мероприятия был показ дворовых игр, подзабытых детьми. Бабушки и дедушки, родители играли в эти игры, когда были детьми, но современных детей уличные игры мало интересуют, потому что есть гаджеты, с которыми можно увлекательно проводить время, не вставая с дивана. Но праздник был организован к Дню физкультурника, поэтому его задачей было поднять детей с дивана, вывести на улицу и повеселиться на свежем воздухе.

Символом праздника стали оранжевые апельсины, которые поднимали настроение своим видом и вкусом. Также это было полезное и богатое витаминами угощение, которое гораздо предпочтительнее пирожков и пиццы.

Организатором мероприятия выступила организация “Навигаторы детства” и Ресурсный центр добровольчества. Они показали ребятам как играть в “Море волнуется раз!” “Горячая картошка”, “Рыбаки и рыбки”. Играл вместе с детьми и любимый персонаж мультфильмов Чебурашка.













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