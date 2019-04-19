В НАО пройдет форум «?ОБ`` НЕРНЯ`! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

24-26 августа Нарьян-Мар примет форум НАО «?ОБ`` НЕРНЯ`! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!». Организатор - Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО».



В нем примут участие главы мунобразований, округа, представители нефтегазовой отрасли, инвесторы, представители общественности, менеджеры всех уровней, представители Общественной палаты.



Откроет мероприятие пленарное заседание, далее состоятся панельные дискуссии, обсуждение злободневных тем, обмен опытом. Модераторы площадок - эксперты федерации и региона.



Дискуссии состоятся на тему развития инфраструктуры в Арктике, качество горсреды, развитие сел, развитие спорта, образования и культуры в НАО, поддержка бизнеса. Можно будет озвучить проблемы, предложить варианты их решения.



26 августа пройдет экологическая акции в рамках проекта «Чистая Арктика».



Справка. «Совет муниципальных образований НАО» создан в 2001 г. Его учредителями стали окружные муниципальные образования. Сейчас в составе Ассоциации 14 муниципальных образований.