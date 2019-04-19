В НАО пройдет форум «?ОБ`` НЕРНЯ`! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.08.2023

24-26 августа Нарьян-Мар примет форум НАО «?ОБ`` НЕРНЯ`! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!». Организатор - Ассоциация «Совет муниципальных образований НАО».

В нем примут участие главы мунобразований, округа, представители нефтегазовой отрасли, инвесторы, представители общественности, менеджеры всех уровней, представители Общественной палаты.

Откроет мероприятие пленарное заседание, далее состоятся панельные дискуссии, обсуждение злободневных тем, обмен опытом. Модераторы площадок - эксперты федерации и региона.

Дискуссии состоятся на тему развития инфраструктуры в Арктике, качество горсреды, развитие сел, развитие спорта, образования и культуры в НАО, поддержка бизнеса. Можно будет озвучить проблемы, предложить варианты их решения.

26 августа пройдет экологическая акции в рамках проекта «Чистая Арктика».

Справка. «Совет муниципальных образований НАО» создан в 2001 г. Его учредителями стали окружные муниципальные образования. Сейчас в составе Ассоциации 14 муниципальных образований.





Рекомендуем по теме:

В Архангельске прошел съезд ассоциации муниципальных образований

В НАО отметили день местного самоуправления

Женский арктический форум открылся в Нарьян-Маре

Северный культурный форум проходит в Петрозаводске

В Нарьян-Маре прошел семинар "Сценарии развития Арктических регионов России"

2–3 марта в Архангельске пройдёт Поморский строительный форум


Вологодская область оказалась не самой доступной по доступности бензина

Цены на квартиры в Мурманской области выросли за год на 10%

В Коми прибавку к пенсии обещают 80 тыс. пенсионерам

В Сортавале впервые за 7 лет построят новый дом

До 1 октября жители Вологды смогут изменить форму получения льгот

НАО в третий раз присоединится к проекту «Чистая Арктика»

Инноваторы из НАО могут поучаствовать в федеральном конкурсе «УМНИК»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета