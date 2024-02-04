Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант

Вологодская область >> Общество >> 04.02.2024

В этом году фокус внимания предприятия соцобслуживания направлен на оказание соцпомощи детям и семьям с детьми, внедрению современных технологий. К ним относится соцпроект «Семейная медиация» Терцентра соцпомощи семье и детям Вологды.

Большая часть обращений в Службу медиации связана с конфликтами в семье по вопросу места жительства ребенка, графиком встреч, воспитании, конфликтами между подростками и родителями. Технология семейной медиации внедряется в работу организаций соцобслуживания Белозерского, Грязовецкого, Вытегорского, Кичменгско-Городецкого и Никольского округов, Вологды с 2022 г. Помощь оказана 336 родителям, 172 детям.

Вологодские семьи с детьми могут рассчитывать на услуги Службы семейной медиации для урегулирования конфликтов с участием детей, что улучшит качество жизни, гармонизирует детско-родительские отношения, предотвратит развал семьи, травмирование психики ребенка.

Новое направление - тренинги для родителей, на которых специалисты помогают разобраться в методиках общения в семье для минимизирования конфликтов с подростками, урегулировать споры самостоятельно.

Проектом предусмотрено дополнительное обучение работающих в области семейной медиации специалистов, организация информационных мероприятий.





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Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант
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