Соцпроект «Семейная медиация» в Вологде получил грант

В этом году фокус внимания предприятия соцобслуживания направлен на оказание соцпомощи детям и семьям с детьми, внедрению современных технологий. К ним относится соцпроект «Семейная медиация» Терцентра соцпомощи семье и детям Вологды.



Большая часть обращений в Службу медиации связана с конфликтами в семье по вопросу места жительства ребенка, графиком встреч, воспитании, конфликтами между подростками и родителями. Технология семейной медиации внедряется в работу организаций соцобслуживания Белозерского, Грязовецкого, Вытегорского, Кичменгско-Городецкого и Никольского округов, Вологды с 2022 г. Помощь оказана 336 родителям, 172 детям.



Вологодские семьи с детьми могут рассчитывать на услуги Службы семейной медиации для урегулирования конфликтов с участием детей, что улучшит качество жизни, гармонизирует детско-родительские отношения, предотвратит развал семьи, травмирование психики ребенка.



Новое направление - тренинги для родителей, на которых специалисты помогают разобраться в методиках общения в семье для минимизирования конфликтов с подростками, урегулировать споры самостоятельно.



Проектом предусмотрено дополнительное обучение работающих в области семейной медиации специалистов, организация информационных мероприятий.