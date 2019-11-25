В НАО установили экспериментальный режим эксплуатации беспилотников

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.02.2024

Экспериментальный режим установлен Правительством РФ. Географическая удаленность Крайнего Севера вынуждает развивать в регионе беспилотную авиацию.

Например, во время половодья перевозить грузы затруднительно. Если эксперимент окажется удачным, можно формировать инфраструктуру, которая позволит наладить бесперебойное снабжение грузами независимо от погоды.

В ближайшее время в НАО проведут испытания новых беспилотников. Благодаря им можно будет сократить срок доставки в отдаленные труднодоступные районы товаров. Это станет толчком для развития бизнеса и экономики, а НАО станет более привлекательным с точки зрения инвестиций.

Разработка дронов вертикального взлета/посадки проводится компанией «Эколибри». Ее руководитель научно-технического совета А. Рогозин отмечает, что создание нового правового режима в округе стало значимым событием для региона. Весной запланированы первые полеты в рамках новых правил.

Проектом «Беспилотные авиационные системы» предусмотрена возможность использования БПЛА весом 30 кг + для авиационных работ, транспортировки грузов от 100 гр. до 1,5 тонны. Дроны можно применять для аэрофотосъемки, защиты сельхозкультур, охраны от пожаров лесов.








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