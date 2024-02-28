В Вологде подтвердили эффективность противогололедного реагента «Бионорд»

Вологодская область >> Общество >> 28.02.2024


Новый реагент начали использовать только в феврале. Он помогает избавиться от наледи на дорогах. В Депгорхозяйства считают, что высокоэффективен, а значит зимой можно переходить на него для приведения дорог в порядок.

“Бионорд” имеет пакет разрешительных документов, среди которых сертификат “ЭКОЛОСЕРТИК”, который гарантирует высокую степень экобезопасности. Средство в виде растворимых гранул плавит любые снежные и ледяные отложения даже при минусовой температуре до -30 градусов. Если четко придерживаться технологии использования, материал гарантирует безопасность и эффективность.

Противогололедный материал мало опасен, не наносит вред окружающей среде. Перед применением дорогу нужно очистить от снега, потом провести дозированное распределение средства по асфальту, а через 45 минут удалить разрыхленную массу. Проблема только в том, что желательно использовать материал на пустой дороге, чтобы по ней не ходит люди и не ездили машины, но поскольку дорога создана именно для этих целей, то как же пользоваться реагентом?





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