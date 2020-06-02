В НАО определили подрядчика по разработке проекта строительства ФОК в п. Искателей

Итог тендера на разработку проекта для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Искателей подвели в НАО. Тендер выиграла пермская компания «Инвестпроект», которая получит более 6 млн руб. на реализцию.



В середине июня с компанией подпишут госконтракт. Департамент строительства пояснил, что торги были объявлены до секвестра бюджета, поэтому финансирование объекта будет осуществляться за счет денег из федеральной казны.



Под спортобъект выделен участок на ул. Тиманской площадью 15,5 тыс. м2. Площадь здания - 5,2 тыс. м2. Кроме ФОК, на территории сделают озеленение, посадят деревья, кустарники, сделают газоны. Предусмотрена установка наружного освещения и архитектурной подсветки.



ФОК будет двухэтажным, с игровым залом 38х20 м, возможностью трансформации, с тренажерным залом, залом для настольного тенниса, медблоком, раздевалками, тренерскими, буфетом. В цоколе будут находиться бассейн, сауна, конференц-зал.



С пермской компанией также по итогам тендера заключен контракт на разработку проекта Дома культуры в п. Искателей.